В Свободном школьники займутся спортом на новой площадке

Капремонт стадиона в Свободном удалось сделать благодаря единой субсидии на развитие точек экономического роста, выделяемой по соглашению с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Все работы обошлись в 27 миллионов рублей.

Строительство спортивных объектов проходит в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Новая спортивная площадка на территории школы № 2 включает в себя футбольное поле, секторы для баскетбола и волейбола и тренажеры. Кроме этого, на спортплощадке установлена трибуна для зрителей, сделаны освещение и видеонаблюдение, благоустроена и озеленена территория.

На средства единой субсидии на развитие точек экономического роста в этом году в Свободном построили спортивную площадку школы № 8. До конца года будет открыта спортплощадка на территории школы № 1.

В следующем году завершатся работы еще на 4 спортивных площадках Свободного – в школах № 5, 6, 11, 192. Также в городе строится физкультурно-оздоровительный комплекс.

На территории области будет реализовываться крупное мероприятие по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов по линии “Газпрома”, структурные подразделения этой компании будут выступать и заказчиками и подрядчиками, и после завершения работ по строительству ФОКов их передадут в областную собственность, либо сразу в муниципальную – это город Тында, поселок Магдагачи, село Тамбовка, два физкультурно-оздоровительных комплекса в городе Благовещенске», – рассказал первый заместитель министра строительства и архитектуры области Владимир Розонов.

В рамках программы «Газпром – детям» на территории города Шимановска капитально ремонтируют стадион «Локомотив». В сентябре ввели в эксплуатацию универсальную пришкольную спортивную площадку в поселке Серышево. Подобные площадки в этом году откроют в городах Белогорск и Шимановск и селе Поярково.

Владимир Розонов подчеркнул, что в 2020 году правительство области планирует привлечь порядка 100 миллионов рублей в рамках программы «Газпром – детям» для устройства универсальных спортивных площадок на территории области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.