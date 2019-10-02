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сегодня, 18:14 0

Олег Турков: в Приамурье регистрируют новые очаги африканской чумы свиней

Олег Турков: в Приамурье регистрируют новые очаги африканской чумы свиней

В Приамурье все еще не удается победить африканскую чуму свиней. В регионе регистрируются новые вспышки этой неизлечимой для свиней болезни. Новый очаг АЧС выявили в Благовещенском районе. Об этом министр сельского хозяйства Олег Турков рассказала в эфире программы «Простые вопросы».

Как сообщало Амур.инфо, впервые вирус африканской чумы свиней был диагностирован у животных в Амурской области в начале августа. На сегодня, по официальным данным, из поголовья в 55 тысяч свиней в регионе осталось 42 тысячи животных. Более 13 тысяч голов было уничтожено.

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#Простые вопросы #сельское хозяйство #чума свиней

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