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сегодня, 17:50 0

Пассажир поезда сообщил, что нашел наркотик в парке Белогорска

Пассажир поезда сообщил, что нашел наркотик в парке Белогорска
Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 38-летнего пассажира поезда сообщением Хабаровск – Нерюнгри. У мужчины изъяли синтетический наркотик. При этом пассажир дал необычную версию того, откуда у него взялась «дурь».

В ходе личного досмотра у жителя Якутии обнаружили мужское кольцо с полимерным пакетом внутри и сверток с веществом розового цвета, который он прятал в носке. Экспертиза установила, что данное вещество является синтетическим наркотиком, N-метилэфедроном, весом 0,30 грамма.

Как сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте, пассажир рассказал сотрудникам полиции, что нашел наркотик в городе Белогорске, в парке.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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#Белогорск #происшествия #транспорт

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