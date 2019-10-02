Пассажир поезда сообщил, что нашел наркотик в парке Белогорска

Полицейские задержали 38-летнего пассажира поезда сообщением Хабаровск – Нерюнгри. У мужчины изъяли синтетический наркотик. При этом пассажир дал необычную версию того, откуда у него взялась «дурь».

В ходе личного досмотра у жителя Якутии обнаружили мужское кольцо с полимерным пакетом внутри и сверток с веществом розового цвета, который он прятал в носке. Экспертиза установила, что данное вещество является синтетическим наркотиком, N-метилэфедроном, весом 0,30 грамма.

Как сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте, пассажир рассказал сотрудникам полиции, что нашел наркотик в городе Белогорске, в парке.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.