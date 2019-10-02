Амурстат: по продолжительности жизни Амурская область находится почти на последнем месте в стране

В преддверии Дня пожилого человека Амурстат опубликовал данные о возрастной структуре населения Амурской области, а также о продолжительности жизни жителей. Согласно статистике, в области серьезно увеличилось количество амурчан пенсионного возраста и снижается численность населения трудоспособного возраста.

По данным амурского отделения Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года в регионе проживало 234,8 тысячи пенсионеров, или почти 30 % всего населения области, тогда как в 2000 году в процентном соотношении их было меньше – около 23 %. За 18 лет численность пенсионеров в области возросла на 24,5 тысячи человек, или на 14,1 %.

В общей сложности все населения Амурской области с 2000 по 2018 годы сократилось на 142,4 тысячи человек, или на 15,2 %. Численность населения старше трудоспособного возраста возросла с 146,2 тысячи человек в 2000 году до 185 тысяч человек в 2018 году. Численность населения трудоспособного возраста, наоборот, сократилась за этот период почти на 135 тысяч человек.

Численность пенсионеров по старости увеличилась по сравнению с 2000 годом на 45,5 тысячи человек (31,4 %). Это влияет на соотношение численности населения нетрудоспособных и трудоспособных возрастов. Так, в 2000 году на 1 000 населения рабочих возрастов приходилось 252 человека пенсионного возраста и 359 человек моложе трудоспособного возраста, в 2018 году – 415 и 364 соответственно.

Происходящие структурные возрастные сдвиги имеют серьезные экономические последствия, считают в Амурстате, так как изменения в демографической ситуации требует дополнительных средств для выплат пожилым людям.

Проведенная в 2002 году пенсионная реформа отменила ограничения на занятость пенсионеров и работающих пенсионеров стало больше. С 2000 года по 2018 год в Амурской области при общем росте числа пенсионеров отмечался рост численности работающих пенсионеров с 30,4 до 51,5 тысячи человек.

При этом материальное положение людей старше трудоспособного возраста остается сложным. Для подавляющего большинства пенсионеров пенсия является основным источником дохода. В органе статистики отмечают, что благодаря проводимой пенсионной реформе, в области отмечается значительный рост реального размера средней назначенной месячной пенсии. В конце 2018 года этот показатель составлял 14 229,5 рубля и увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,4 %, в реальном выражении – на 0,5 %.

По прогнозу Росстата (низкий вариант), к 2025 году в Амурской области демографическая нагрузка со стороны пенсионеров увеличится до 441 человека, к 2030 году – до 449 человек на 1000 лиц рабочих возрастов. При этом численность лиц старше трудоспособного возраста к 2035 году возрастет до 188,7 тысячи человек. Главной причиной станет вхождение в пенсионный возраст относительно малочисленных поколений 1965-1979 годов рождения.

Численность трудоспособного населения (мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет) будет сокращаться высокими темпами – к 2035 году на 9,8 % относительно 2018 года.

Среди пожилых людей пенсионного возраста женщин гораздо больше. На 1000 мужчин этого возраста приходится 2 285 женщин. Такой перекос объясняется более высокой мужской смертностью, особенно в трудоспособном возрасте. В 2018 году коэффициент смертности мужчин этого возраста в расчете на 100 000 среднегодового населения составил 615 смертей, тогда как у женщин – 326.

В целом Амурскую область относят к регионам с высоким уровнем смертности, сообщает Амурстат. Продолжительность жизни населения области в 2018 году в среднем на 3,8 года меньше, чем в целом по России, а среди всех субъектов Российской Федерации Амурская область находится по этому показателю на 81-м месте (из 85).

В 2018 году продолжительность жизни амурских мужчин составила 64,1 года, женщин – 74,2 лет. По прогнозу Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Амурской области к 2025 году достигнет 65,2 лет, тогда как продолжительность жизни женщин составит 75,6 лет. К 2035 году ожидаемая продолжительность жизни амурчан увеличится до 71,7 лет, при этом мужчины в среднем будут жить 66,6 лет, или на 10,3 года меньше женщин.