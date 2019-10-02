Стало известно, кто сможет получить дальневосточную ипотеку под 2 %

На Восточном экономическом форуме-2019 президент России объявил о введении в этом году льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» по рекордно низкой ставке 2 % годовых. Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала и Фонд развития ДФО разработали и направили на согласование правила ее предоставления.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов подчеркнул: «Нам важно, чтобы льготная ипотека была доступна максимальному числу желающих ее получить. Это должен быть простой, эффективный и доступный механизм, без бюрократических процедур. Именно это мы вложили в проект правил предоставления кредитного продукта».

Ипотекой смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Она будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, без исключений.

Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов, включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении 5 лет. Заемщики смогут приобрети квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причем участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные средства только на строительство дома.

Молодые семьи – это семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, кроме того, и муж, и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.

Пока единственным ограничением для получения кредита для участников программы «Дальневосточный гектар» предусматривается вид разрешенного использования. Земля по программе должны быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр.

«Агентство прорабатывало вопрос о предоставлении подобной меры поддержки еще на стадии формирования проекта Национальной программы развития Дальнего Востока. Около половины получателей земли по программе "Дальневосточный гектар" собираются строить жилье. По нашим экспертным оценкам, более 5 600 человек воспользуются ипотекой для строительства дома на гектаре. Я считаю, что введение льготной ипотеки для получателей гектара – это проявление поддержки со стороны государства в реализации долгосрочной программы "Дальневосточный гектар"», – сказал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Для того чтобы получить льготный кредит, необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Их список находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия соответствующего постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.

«Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию. Это один из важных механизмов господдержки, позволяющий повысить доступность жилищного финансирования, направленный на улучшение качества жизни в макрорегионе, мотивирующий молодых людей жить, создавать семьи, всесторонне развиваться на дальневосточной земле», – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.