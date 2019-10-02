В Приамурье будут судить мужчину за взятку сотруднику ФСБ

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В Амурской области предстанет перед судом 46-летний мужчина. Его обвиняют в даче взятки сотруднику Федеральной службы безопасности.

Согласно материалам уголовного дела, амурчанин в мае 2019 года, представляя интересы юридического лица, работающего в Зейском районе, решил за взятку в 1 миллион рублей обеспечить со стороны сотрудника УФСБ России по Амурской области «общее покровительство, заблаговременное информирование о планируемых контрольных мероприятиях и непринятие мер по привлечению организации к ответственности за возможные правонарушения». Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, мужчина предложил сотруднику встретиться. Сотрудник сообщил о том, что его склоняют к преступлению, своему руководству. В дальнейшем он действовал в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

20 мая, согласно данным следствия, мужчина через посредника передал сотруднику спецслужбы часть предполагаемой взятки в размере 500 тысяч рублей. Непосредственно после передачи денег амурчанин был задержан.

На период предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.