В Благовещенске жильцы общежития боятся замерзнуть зимой из-за приостановленного капремонта

Фото: Скриншот видео

Жильцы дома № 81/1 по улице Театральной в Благовещенске боятся, что будут замерзать зимой. Дело в том, что капитальный ремонт фасада здания, который начался еще в феврале текущего года, не закончен. Работы приостановили, оставив недоделанными входы в подвальные помещения дома.

Одна из жильцов рассказала о проблеме, записав соответствующее видео. Его активно распространяют в социальных сетях. «Театральная 81/1. Посмотрите на беспредел наших чиновников, губернатора, мэра города, администрации капитального ремонта. На нашем доме начался капитальный ремонт 22 февраля. Сегодня у нас на дворе 1 октября. Дом разобрали в феврале, и по сей день дом стоит без ремонта. Весь дом и так в состоянии ЧС, а сейчас еще лучше: весь подвал открытый, дом весь обрушенный, у людей под окнами убрали первый слой кирпича, люди в домах замерзают», – говорится в видеообращении. Тепло им до сих пор не дали.

«Власти ничего не предпринимают на наши обращения к ним. В комнатах холодно, сидим с обогревателями и боимся в зиму остаться без тепла», – пояснила информагентству одна из жильцов дома № 81/1 по улице Театральной.

Ранее Амур.инфо уже освещало судьбу проблемного дома. В мае во время проведения капремонта стали рушиться кирпичи. Некоторые из них буквально рассыпались при прикосновении, когда рабочие пытались поменять участки кладки. Жильцы стали переживать, что здание в любой момент может рухнуть и просили, чтобы их переселили.

Тогда в Фонде капремонта поясняли, что необходимо разобрать участок несущей стены здания. Поэтому требуется временно отселить собственников 34 квартир. При этом жильцов должны были отселить до 15 июня, иначе ремонт фасада обещали прекратить в связи с недопуском к проведению работ, а также расторгнуть договор с подрядной организацией. Организовать отселение должна была администрация Благовещенска.

На запрос ИА «Амур.инфо» в Фонде капремонта подтвердили, что работы действительно приостановлены. С компанией-подрядчиком пришлось расторгнуть договор из-за нарушений. Там также пояснили, что подрядной организацией не проводился ремонт кирпичной кладки наружных стен здания, поэтому их состояние в настоящий момент не отличается от состояния до начала капитального ремонта.

«(...) в связи с нарушением условий заключенного договора со стороны подрядчика Фондом было принято решение о расторжении данного договора в одностороннем порядке. В настоящий момент ООО "Гидростройпроект" (компания, которая выполняла работы по капремонту – Прим. ред.) исключен из реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право на участие в аукционах, проводимых Фондом Амурской области. Кроме того, по инициативе Фонда, данная организация на три года внесена в реестр недобросовестных подрядных организаций. При включении организации в данный реестр она лишается права участвовать в любых аукционах, проводимых на территории Российской Федерации», – прокомментировали в Фонде.

В организации добавили, что по состоянию на 2 октября на выполнение работ по ремонту фасада дома, заключается новый договор. В его рамках до конца 2019 года будут выполнены работы по восстановлению приямков и входов в подвал.

Работы по ремонту кирпичной кладки наружных стен дома возможно выполнить только при частичном отселении жителей и положительной температуре окружающей среды, считают в Фонде. В связи с этим к данным работам новый подрядчик приступит не ранее мая 2020 года.

Амур.инфо запросило информацию об отселении жильцов проблемного дома, которое должны были организовать еще в июне 2019 года, в мэрии Благовещенска.