Амурчанин выдавал мясо косули за баранину

Еще одна косуля погибла от рук человека. Разделанную тушу животного обнаружили сотрудники ГИБДД в багажнике автомобиля Nissan Skyline, который остановили для проверки документов на федеральной трассе в районе поселка Новобурейский.

Владелец авто уверял, что везет баранину, которую купил в Свободном у незнакомого человека. Однако у сотрудников ГИБДД это объяснение вызвало сомнения, и они вызвали на место происшествия служащих управления животного мира Амурской области и полицию.

«После вскрытия пакетов стало очевидно, что внутри находится разделанная туша косули. Нарушитель сразу перестал отрицать этот факт, но продолжал говорить, что не охотник, и мясо приобрел. Однако ни места покупки, ни других контактных данных продавца указать почему-то не смог», – рассказал служащий управления по охране животного мира региона, работавший на месте происшествия.

Владелец автомобиля был доставлен в отделение полиции. В его отношении составили протокол по факту незаконной транспортировки мяса косули, ведутся дальнейшие разбирательства, пишет пресс-служба амурского охотуправления.

В ведомстве напоминают, что в связи с сокращением численности охота на косулю в Приамурье закрыта второй год.