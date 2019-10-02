Для дальневосточных верфей, в том числе в Приамурье, выработают меры поддержки

Для верфей Дальнего Востока будут выработаны меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Власти отмечают, что в их число входит Благовещенский судостроительный завод имени Октябрьской революции.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провел совещание по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе. Совещание прошло в рамках посещения Хабаровского судостроительного завода.

Открывая совещание, вице-премьер отметил, что в начале мая этого года были внесены изменения в закон «О рыболовстве» в части реализации 50 % объема квот добычи крабов, ранее распределявшихся по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме. 28 августа правительство РФ утвердило типовые требования для строительства судов-краболовов и приняло постановление № 1113 «Об аукционе по продаже крабовых квот».

«Это новые возможности для дальневосточных верфей. По предварительным расчетам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна должно быть построено 31 судно-краболов. В то же время хочу сказать, что команды, на каком конкретно судостроительном заводе строить, правительство России давать не будет. Мы понимаем, что у рыбаков есть большие тревоги. Они говорят простые вещи: им нужны гарантии, что суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по рыночной цене. Тем не менее мы должны найти механизмы поддержки для того, чтобы большая часть этого заказа пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с дальневосточными верфями. Такой механизм должен определить Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России», – сказал Юрий Трутнев.

На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, обеспечение предприятий электроэнергией.

«Надо думать о будущем, о поддержке и развитии отрасли. Мы на федеральном уровне готовы помогать, разрабатывать механизмы поддержки. Предоставлять льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока на развитие инфраструктуры. В рамках режимов территорий опережающего развития и свободного порта вы можете получить налоговые льготы для создания новых мощностей. Но для того, чтобы получить заказы на краболовные суда, надо сделать так, чтобы заказчики-рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и есть самое главное препятствие. Есть дальневосточные верфи, которые уже строят краболовы, но большая часть дальневосточных верфей краболовов никогда не строила. Здесь нужно помочь. Мы будем такие меры поддержки предпринимать», – сообщил Юрий Трутнев.

Благовещенский судостроительный завод, по информации руководства предприятия, готов строить краболовы, однако пока заказов на эти виды судов не намечается. При этом есть предварительная договоренность о строительстве 40 малых сейнеров. Завод уже начал подготовительные работы для закладки одного сейнера из предполагаемой серии. Предприятие готово строить суда по нарастающей – в первый год – три, во второй – пять и так далее. Все это осуществимо при озвученной выше поддержке государства.

По итогам совещания Минпромторгу России и Минвостокразвития России поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство рыбопромысловых судов и краболовов.​

Министерства проработают механизм субсидирования судостроительных компаний на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях; рассмотрят возможность использования преференциальных режимов, в том числе ТОР и свободного порта. «Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 миллиардов рублей», – пояснил Юрий Трутнев.​

Будут рассмотрены предложения судостроительных компаний по созданию механизма компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников. «Достаточно активно обсуждался вопрос, связанный с подготовкой кадров в отрасли. Предприятия часто готовят кадры сами. И они попросили о возможности со стороны государства профинансировать эту подготовку. Мы постараемся им в этом помочь», – заявил вице-премьер.

В совещании приняли участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководство Минпромторга России, Минсельхоза России и представители дальневосточных верфей: АО «Хабаровский судостроительный завод», ПАО «Амурский судостроительный завод», АО «ОСК», ПАО «Славянский судоремонтный завод», АО «Восточная верфь», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».​