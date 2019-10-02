Настя Ивлеева раскрыла подробности свадьбы с Элджеем

В эфире передачи «Вечерний Ургант» 28-летняя Анастасия Ивлеева рассказала об отношениях с 25-летним Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Звезда рассказала, что не планировала выходить замуж в ближайшее время.

Элджей и Ивлеева – одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса.

Телезвезда призналась, что возлюбленный предложил ей руку и сердце в именины – 8 марта. Ивлеева осталась недовольна, так как теперь в один день она отмечает и свой день рождения, и Международный женский день, и помолвку.

«На мой день рождения испортил мне праздник… Для меня это стало большой неожиданностью. Кольцо он никуда не привязывал, держал в крепких мужских руках», – призналась Настя в эфире.

Ургант поинтересовался, где и как молодожены отметили торжество. Оказалось, они отказались от пышной вечеринки и «свадебной движухи» и не приглашали на праздник родных и друзей. Ивлеева уточнила, что тосты и поцелуи под крики «Горько!» – не для них. Настя и ее жених проигнорировали и традиционные наряды.

Новоиспеченная жена указала, что пришла в ЗАГС в спортивных штанах, толстовке и кроссовках. «Никто не планировал, всё получилось спонтанно… Пришли домой, выпили вина, легли спать. Друзья не обиделись. Приятно ощущать себя женой».

Также в эфире она показала обручальное кольцо с бриллиантами. «Ношу 18 карат на пальце», – подытожила звезда в выпуске.

Ивлеева и Элджей сохранили единственную традицию – после бракосочетания отправились в отпуск. «Залетный месяцок», – сказала она. Иван решил, что Настя имела в виду беременность. Звездная гостья призналась, что пока не в положении, так как сконцентрирована на работе. «У меня всё четенько», – пошутила телеведущая.

Ранее стало известно, что Настя после замужества сменила фамилию. Поклонники узнали об этом, увидев отчисления блогера в налоговую под фамилией Узенюк.