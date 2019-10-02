Замглавы Белогорска стала Марина Сабуцкая из Шимановска

Заместителем главы Белогорска по вопросам местного самоуправления стала Марина Сабуцкая. Она прошла все этапы отбора на руководящую должность. С 1 октября Сабуцкая приступила к новым обязанностям – соответствующее распоряжение подписал глава города Станислав Мелюков.

Марина Сабуцкая работала в администрации Шимановского района главным специалистом по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних. 1 октября Марина Борисовна приступила к должностным обязанностям, в числе которых координация работы общего отдела, организационного отдела, архивного отдела, правового управления администрации города, а также взаимодействия с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

По поручению главы Белогорска, заместитель по вопросам местного самоуправления представляет администрацию города в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, организует разработку и осуществление кадровой единой информационной политики администрации, планирования ее работы, осуществляет контроль за исполнением нормативных правовых актов и поручений главы города, осуществляет координацию деятельности структурных подразделений.

Прежним заместителем главы по вопросам местного самоуправления в Белогорске была Ольга Сапожникова. После того как она по семейным обстоятельствам переехала в другой регион, глава города Станислав Мелюков провел отбор кандидатов на должность своего заместителя. По результатам нескольких этапов до заключительного собеседования дошла Марина Сабуцкая. Станислав Мелюков принял решение о ее назначении в должность замглавы по вопросам местного самоуправления с испытательным сроком на три месяца.