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2октября
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сегодня, 16:37 0

В Зейском районе руководители образовательных учреждений нарушили закон о коррупции

В Зейском районе руководители образовательных учреждений нарушили закон о коррупции
Фото: pixabay.com

Прокуратура Зейского района проверила, как в районных учреждениях образования соблюдают требования законодательства о противодействии коррупции. Были выявлены нарушения.

По информации надзорного органа, 15 руководителей образовательных учреждений Зейского района представили недостоверные (неполные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам отчетного периода.

В частности, в справках о доходах на себя и на своих супругов они не указали сведения о счетах в банках, доходы от вкладов в банках, доходы от работы по совместительству, а также от пособий по временной нетрудоспособности и другие нарушения.

Прокурор района внес представление начальнику отдела образования администрации Зейского района с требованием устранить выявленные нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности.

В итоге 12 руководителям были объявлены выговоры, еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Нарушения законодательства были устранены в полном объеме, сообщает прокуратура Амурской области.

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#образование #финансы

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