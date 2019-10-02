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После выхода «Простых вопросов» с Нелли Уваровой в СМИ поднялась шумиха вокруг ее прически

После выхода «Простых вопросов» с Нелли Уваровой в СМИ поднялась шумиха вокруг ее прически

Необычное продолжение имело интервью Нелли Уваровой программе «Простые вопросы» в рамках недавно прошедшей «Амурской осени». Артистка кардинально сменила имидж – коротко подстриглась. В СМИ стали писать, что таким образом Уварова решила поддержать актрису Анастасию Заворотнюк, которая проходит лечение от онкологии.

Причиной такой шумихи стало появление фото Нелли Уваровой с короткой стрижкой на странице в одной из социальных сетей. На изображении – актриса, дающая интервью в программе «Простые вопросы». В Приамурье она приезжала на «Амурскую осень».

Причем страница в соцсети якобы принадлежит Нелли. Сначала там появилось фото Анастасии Заворотнюк с ее взрослой дочерью Анной с подписью: «Анечка не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди, которые не верят этим слухам».

В этот же день появился скриншот программы «Простые вопросы», где у Нелли очень коротко острижены волосы. Вероятно, поэтому многие СМИ решили, что болезнь звезды «Моей прекрасной няни» и стрижка звезды «Не родись красивой» связаны. Между тем в программе Уварова объяснила, что это часть образа для ее новой роли в кино.

«Приоткрою завесу тайны. Это часть образа. Параллельно идут съемки. Вы просто меня застали в период съемочного процесса», – рассказала артистка.

За кадром она призналась, что ее нет в социальных сетях, а все, что появляется от ее имени, – всего лишь фейк.

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#культура #СМИ

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