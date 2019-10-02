Произведения амурских писателей вошли в лонг-лист премии Арсеньева

Авторы представили романы, повести, сборники рассказов, а также документальную прозу и мемуары. Их общая тема – Дальний Восток. Всего было 79 заявок. Из всех присланных произведений отобраны 30, которые вошли в лонг-лист премии, учрежденной по инициативе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей.

В составе жюри 11 человек – это деятели культуры из европейской и тихоокеанской части России Вадим Левенталь, Лев Данилкин, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Анастасия Орлова, Сергей Шаргунов и другие.

«Дальнему Востоку нужна была своя сильная литературная премия, которая поддержит талантливых авторов, – рассказал писатель председатель жюри Сергей Шаргунов. – И надо бы выделять гранты, чтобы отборные писатели со всей страны могли приезжать сюда, жить, гулять улицами Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, дышать тайгой и океаном, говорить с этими людьми, открытыми и прямодушными. А потом появлялись бы очерки, рассказы, стихи и сценарии фильмов. Ведь небезызвестный дальневосточный гектар может быть и литературным».

В номинации «Длинная проза» в полуфинал премии вышли «Охота за "Черным драконом"» Бориса Кривенкова, «Волны Русского океана» Станислава Федотова, «Максим Аммосов» Олега Сидорова, «Бестеневая лампа» Ивана Панкратова, «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина, «Город Бонивур. Последняя великая стройка СССР» Александра Леонкина, «Чемодан из Хайлара» Геннадия Башкуева, «Роза ветров» Андрея Геласимова, «Казаки» Нины Созоновой (Кочневой), «Албазинец» Алексея Воронкова.

В «Короткой прозе» представлены «Моя нанайская родня» Александра Бармина, «Поезд идет на восток» Евгении Васильевой, «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой, «Песни моих улиц» Александра Драбкина, «Сахалинцы» Дарьи Еремеевой, «Созвездие тигра» Олега Вороного, «Пленники тайги» Андрея Томилова, «Быков Мыс» Анатолия Слепцова и «Горький хлеб Албазина» Нины Дьяковой.

В номинации «Детская проза» отобраны «Иваси» Алены Кухтиной, «Приморские истории» Ирины Иванниковой, «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука, «Тишка и Рыж» Елены Неменко (Четвериковой), «Сказочный Север» Валентина Егорова, «Байкальские сказы» Светланы Нестеровой, «Кит плывет на север» Анастасии Строкиной, «Алькины истории» Олега Петрова, «Сказочная Якутия» Александры Агафоновой, «Сказка для Алеши» Изольды Казановой.

После вычитки произведений длинного списка к 30 ноября объявят список финалистов. Победителей премии имени Арсеньева назовут в декабре в рамках комплекса мероприятий федерального значения «Дни Дальнего Востока в Москве».