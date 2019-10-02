В ряде многоквартирных домов Свободного батареи не потеплели

С началом отопительного сезона 1 октября тепло дошло не во все многоквартирные дома Свободного. Уже к утру 2 октября в соцсетях активно обсуждалось письмо от ООО «Теплоинвест» в адрес ООО «Городская управляющая компания» о том, что 1 октября подача тепла не осуществляется в 38 многоквартирных домов из-за отсутствия технической возможности в связи с реконструкцией участков магистральных тепловых сетей.

Как сообщает Gzt-sv.ru, многие жители Свободного были встревожены. За комментарием журналисты обратились к главе города Владимиру Константинову, который на планерке в понедельник, 30 сентября, ставил задачу обеспечить теплом все дома в течение трех дней с начала отопительного сезона.

Как пояснил Владимир Александрович, информация в письме носит оперативный характер и меняется каждый день. Пока же ресурсоснабжающей организацией ведутся работы в рамках отведенных трех дней, и 2 октября началась постановка тепловых сетей по улицам Кручинина, К. Маркса и Инженерной под нагрузку, чтобы к вечеру тепло пошло в оставшиеся дома, которые будут постепенно подключать. Максимум к утру 4 октября теплом должны быть обеспечены все. Далее еще потребуется регулировка внутридомовых сетей отопления.