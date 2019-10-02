Мальчик совершил суицид после того, как в Сеть слили его любовную переписку с парнем

В США подросток убил себя после того, как в сеть попала его личная переписка интимного характера с другим мальчиком. Отмечается, что парень жил в маленьком консервативном городке, где однополая любовь не приветствуется.

Ченнинг Смит (Channing Smith) перед тем, как совершить суицид, опубликовал у себя в Инстаграме пост: «Я какое-то время не буду пользоваться социальными сетями. Я злюсь от того, что я не могу никому доверять, потому что те, кому я доверял, оказались неискренними. Пока».

Тело Смита в комнате обнаружил отец мальчика, который заметил, что в четыре часа утра сын не потушил свет в своей комнате.

«Лента.ру» сообщает, что незадолго до гибели Смит разговаривал по мобильному с девочкой и признался ей, что хочет совершить самоубийство. Девушка рассказала, что ей вроде удалось отговорить парня от такого шага и он передумал убивать себя.

Смит узнал о публикации его личной переписки с парнем в сети вечером, когда вернулся домой после подработки в местном ресторане. Ее обнародовала близкая подруга мальчика, с которым Смит обменивался сообщениями. Она сделала это из мести, разозлившись на то, что друг скрывал от нее интимное общение с другим парнем.

По словам сводного брата подростка, сообщения двух мальчиков были настолько недвусмысленными, что Смит не смог бы оправдаться и заявить, что их не так поняли. Родственники умершего отмечают, что подросток не раскрывал свою бисексуальную ориентацию. У Смита была девушка, однако в школе его травили из-за «девчачьего голоса и развязной походки».

Также близкие сошлись во мнении, что большинство жителей их маленького фермерского городка придерживаются крайне консервативных взглядов и осудили бы парня за ориентацию.

Окружная прокуратура в США начала расследование случившегося, однако родные погибшего обвиняют окружного прокурора Крейга Норткотта (Craig Northcott) в противодействии ходу разбирательств. Ранее Норкотт подвергался критике из-за заявлений о том, что не признает однополые браки и не собирается расследовать случаи домашнего насилия в однополых семьях.

Брат Смита также обратил внимание на действия школьной администрации. Когда несколько школьников решили почтить память подростка, надев футболки с надписью #JusticeForChanning («Справедливость для Ченнинга») и сделав плакаты в его поддержку, руководство учебного заведения потребовало прекратить акцию.

Семья Смита агитирует за разработку закона под названием «закон Ченнинга», в котором будет предусмотрено наказание за травлю в интернете. Они также надеются убедить людей не молчать о том, что у кого-то из их друзей и знакомых появились суицидальные мысли.