В Свободном утвердили нетипичный для города проект ледового городка

В Свободном комиссия утвердила проект местного ледового городка. Предложенный дизайнером Татьяной Растегай вариант был подготовлен с учетом идей главы города. Главное условие заключалось в том, что проект должен быть нетипичным для Свободного.

Еще в прошлом году градоначальник Владимир Константинов отметил, что от привычной концепции пора уходить – она устарела. На центральной площади Свободного должно быть больше новогодних огней, больше светящихся ледовых (и не только) фигур, обязательно – каток с подсветкой, а также прокат коньков и пункты обогрева. Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации города, две спецпалатки для этих целей были закуплены еще летом и зимой будут установлены на площади. Отдыхающие смогут и согреться, и выпить горячего чаю. Не устроила главу и работа снежной пушки в прошлом году, она несколько раз выходила из строя, поэтому была приобретена новая.

Городок будет пополнен и снежными фигурами. Как отмечается, в целом новая концепция очень интересна, и новогодний городок обещает стать центром притяжения большого количества людей. Он будет разбит на возрастные зоны для удобства отдыхающих. Фигуры-фотозоны, лабиринт, арки, горки, много разноцветных огоньков, елка, часы, Дед Мороз и Снегурочка – все будет выглядеть по-новому. Тематика выбрана в соответствии с символом года – Крысой. «Мы погрузимся в сказку "Щелкунчик" и увидим на площади знакомых героев», – обещают городские власти.

Кроме того, Владимир Константинов дал задание проработать вопрос новогодней тематики на улице Ленина и в микрорайонах. В прошлом году в микрорайонах оборудовались катки, и уже сейчас ведется работа с управляющими компаниями, некоторые из которых высказали намерение продолжить доброе начинание.