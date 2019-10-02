Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость
сегодня, 15:15 0

По поручению Владимира Путина в Приамурье открылся центр развития волонтерства

По поручению Владимира Путина в Приамурье открылся центр развития волонтерства

В Благовещенске открылся областной центр развития добровольчества. В центре займутся формированием инфраструктуры для развития добровольчества в регионе, взаимодействием между волонтерами, организациями и органами власти.

Центр по развитию волонтерства создан на базе АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области» в соответствии с указом президента в рамках федерального проекта «Социальная активность».

«Это площадка, которая объединяет всех волонтеров области. Основная задача центра – поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив на территории Амурской области, увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности. Ресурсный центр призван аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам волонтерского движения», – отметила начальник отдела молодежной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

В штате центра задействованы пять сотрудников – это самые активные и опытные представители добровольческой среды области. Руководителем новой организации назначена Дарья Енина, за плечами которой пятилетний стаж в волонтерстве, проведение крупных международных, всероссийских и областных мероприятий.

«Система работы центра будет выстроена в формате "единого окна". Любые организации, структуры и ведомства, которым будет необходима помощь добровольцев, могут просто оставить у нас заявку. Далее с помощью сформированного реестра волонтеров мы этот запрос отрабатываем: набираем участников и направляем их на то или иное мероприятие», – пояснила Дарья Енина.

Пока связаться с сотрудниками центра можно через электронную почту resurscentrdobro28@obr.amurobl.ru. Вскоре организация будет доступна по телефону и в социальных сетях.

По информации областного минобрнауки, в Амурской области волонтерской деятельностью занимается каждый второй молодой человек. В регионе насчитывается 467 добровольческих объединений.

Просмотров всего: 28

#помощь #российская власть

распечатать


Общество 5

В региональных управлениях ГИБДД грядет сокращение сотрудников
Экономика 6

В России ужесточат налогообложение для богатых

Общество 6

Минтруд рассказал о перспективах введения четырехдневной рабочей недели
Общество

Амурчанам предлагают «рассказать бабушке» о финансовой безопасности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь