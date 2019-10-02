По поручению Владимира Путина в Приамурье открылся центр развития волонтерства

В Благовещенске открылся областной центр развития добровольчества. В центре займутся формированием инфраструктуры для развития добровольчества в регионе, взаимодействием между волонтерами, организациями и органами власти.

Центр по развитию волонтерства создан на базе АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области» в соответствии с указом президента в рамках федерального проекта «Социальная активность».

«Это площадка, которая объединяет всех волонтеров области. Основная задача центра – поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив на территории Амурской области, увеличение численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности. Ресурсный центр призван аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам волонтерского движения», – отметила начальник отдела молодежной политики регионального минобрнауки Светлана Тюкалова.

В штате центра задействованы пять сотрудников – это самые активные и опытные представители добровольческой среды области. Руководителем новой организации назначена Дарья Енина, за плечами которой пятилетний стаж в волонтерстве, проведение крупных международных, всероссийских и областных мероприятий.

«Система работы центра будет выстроена в формате "единого окна". Любые организации, структуры и ведомства, которым будет необходима помощь добровольцев, могут просто оставить у нас заявку. Далее с помощью сформированного реестра волонтеров мы этот запрос отрабатываем: набираем участников и направляем их на то или иное мероприятие», – пояснила Дарья Енина.

Пока связаться с сотрудниками центра можно через электронную почту resurscentrdobro28@obr.amurobl.ru. Вскоре организация будет доступна по телефону и в социальных сетях.

По информации областного минобрнауки, в Амурской области волонтерской деятельностью занимается каждый второй молодой человек. В регионе насчитывается 467 добровольческих объединений.