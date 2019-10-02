Три ж/д переезда в Амурской области оборудуют светодиодами

Фото: пресс-служба РЖД

До конца 2019 года ЗабЖД планирует установить светодиодное оборудование на десяти железнодорожных переездах. В темное время суток оно проецирует на проезжую часть красные световые линии, которые будут визуально преграждать дорогу через пути при приближении поезда.

В Амурской области такое оборудование внедрят на трех переездах (на станциях Мухинская, Ледяная и Возжаевка) и семь переездов – в Забайкальском крае (на станциях Новопавловка, Гыршелун, Домна, Мирная, Зилово, Могоча, Амазар)

С начала года на железнодорожных переездах ЗабЖД по вине водителей произошло 6 ДТП, в результате которых 6 человек травмированы, в том числе 3 человека – смертельно. Дежурными работниками зафиксировано более 130 случаев нарушения правил движения на железнодорожных переездах, из которых самыми массовыми являются проезд на запрещающий сигнал светофора.

В целях профилактики ДТП и снижения аварийности Забайкальская железная дорога в 2019 году разместила на переездах 46 комплексов фото- и видеофиксации, что позволило оперативно информировать ГИБДД о случаях нарушения водителями правил дорожного движения при следовании через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба РЖД.