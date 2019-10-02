Бабушке-опекуну из Свободного построили дом и дали 200 тысяч рублей

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дом, в котором жила Галина Первушина и трое ее внуков, рухнул из-за ветхости. Это произошло в мае текущего года, ночью, когда все спали. При обрушении тяжелые балки перекрытия сильно травмировали одного из детей. Дом признали непригодным для жизни. Бабушка с тремя внуками была вынуждена ютиться в летней кухне. Ждать помощи было неоткуда, так как по закону жилье находилось в частной собственности. Власти муниципалитета могли предоставить Галине Первушиной только маневренное жилье в общежитии.

В среду, 2 октября, депутаты Свободного поддержали инициативу главы города Владимира Константинова о выделении материальной помощи в размере 200 тысяч рублей бабушке-опекуну. Возведение сруба нового брусового дома для семьи уже завершено. До теплого сезона от должен отстояться, а затем можно начинать отделочные работы. Пока семья перезимует в помещении кухни – там с помощью главы Свободного подключили отопление. «Семья остается под контролем администрации города, необходимая поддержка оказывается с момента обрушения старого дома. Помощь оказывают горожане, организации и предприятия, неравнодушные люди», – сообщает городская администрация.