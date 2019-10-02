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сегодня, 15:03 0

Бабушке-опекуну из Свободного построили дом и дали 200 тысяч рублей

Бабушке-опекуну из Свободного построили дом и дали 200 тысяч рублей
Фото: amur.info

Жительнице Свободного, оставшейся без дома, выделят 200 тысяч рублей из бюджета города. Такое решение приняли депутаты Свободного, поддержав инициативу главы города Владимира Константинова.

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Галине Первушиной, оставшейся без дома, выделят 200 т. р. из бюджета Свободного Сегодня на внеочередной сессии ГСНД депутаты Свободного поддержали инициативу главы города Владимира Константинова о выделении материальной помощи в размере 200 тыс. рублей бабушке-опекуну троих внуков, дом которых в мае текущего года рухнул из-за ветхости. Возведение сруба нового брусового дома для семьи уже завершено. До тёплого сезона от должен отстояться, а затем можно начинать отделочные работы. Пока семья перезимует в помещении кухни, где с помощью главы города Владимира Константинова, был решён вопрос о подключении отопления. Семья остаётся под контролем администрации города, необходимая поддержка оказывается с момента обрушения старого дома. Помощь оказывают горожане, организации и предприятия, неравнодушные люди. Всех, кто оказал поддержку, Галина Первушина 2 октября поблагодарила на страницах свободненской газеты «Зейские огни». #Свободный #Амурскаяобласть #свб#новостисвободного

Публикация от Пресс-служба главы города (@presssluzhba_svb)

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дом, в котором жила Галина Первушина и трое ее внуков, рухнул из-за ветхости. Это произошло в мае текущего года, ночью, когда все спали. При обрушении тяжелые балки перекрытия сильно травмировали одного из детей. Дом признали непригодным для жизни. Бабушка с тремя внуками была вынуждена ютиться в летней кухне. Ждать помощи было неоткуда, так как по закону жилье находилось в частной собственности. Власти муниципалитета могли предоставить Галине Первушиной только маневренное жилье в общежитии.

В среду, 2 октября, депутаты Свободного поддержали инициативу главы города Владимира Константинова о выделении материальной помощи в размере 200 тысяч рублей бабушке-опекуну. Возведение сруба нового брусового дома для семьи уже завершено. До теплого сезона от должен отстояться, а затем можно начинать отделочные работы. Пока семья перезимует в помещении кухни – там с помощью главы Свободного подключили отопление. «Семья остается под контролем администрации города, необходимая поддержка оказывается с момента обрушения старого дома. Помощь оказывают горожане, организации и предприятия, неравнодушные люди», – сообщает городская администрация.

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#жизнь #Свободный

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