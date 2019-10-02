Благовещенском управляет уникальный женский дуэт: эксперты о Валентине Калите и новом председателе гордумы

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов РФ за август-сентябрь 2019 года. Мэр Благовещенска оказалась на 42 строчке. Перечислены события, которые могли сказаться на позиции Валентины Калиты как положительно, так и негативно.

Указано, что в августе-сентябре глава областного центра Приамурья Валентина Калита получала разноплановые оценки.

«Выборы депутатов городской думы закончились уверенной победой "Единой России". Жалобы представителей КПРФ на подкуп избирателей, якобы осуществлявшийся "партией власти", не нашли юридического подтверждения. После того как пост спикера городской думы заняла Елена Евглевская, Благовещенск стал управляться женским дуэтом, что представляет собой почти уникальный случай в российской практике. Вместе с тем на этих выборах был установлен антирекорд по явке (17,6%). Подобную апатию избирателей многие эксперты оценивают, как тревожный звонок для городских властей», – говорится в исследовании.

Серьезной проблемой, по мнению экспертов, в августе-сентябре стали перебои с подачей горячей воды из-за коммунальных аварий. Также конфликт вызвала информация о готовящейся приватизации гаража службы скорой помощи.

В плюс Валентине Калите посчитали открытие нового корпуса 22-й школы на 500 мест, которое считается наиболее современным в регионе. Споры вызвали планы по благоустройству района, прилегающего к набережной реки Зеи, «хотя большинство экспертов отнеслись к ним благожелательно». Близящееся завершение реконструкции набережной Амура также, по оценкам экспертов, увеличило число положительных откликов.

«Вместе с тем три ребенка были травмированы обвалившейся штукатуркой в детском саду Благовещенска. Данное ЧП во многом определило нисходящий тренд Валентины Калиты в "Национальном рейтинге"», – подытожено в опубликованных данных.

Живший и работавший некогда в Амурской области, а теперь управляющей столицей Дальнего Востока Олег Гуменюк оказался на 24 месте рейтинга. Комментируя позицию мэра Владивостока, политический консультант Петр Ханас считает, что на сегодня оценки деятельности Олега Владимировича крайне неоднозначные. По его мнению, глава города очень зависит от губернатора Приморья Олега Кожемяко, который и продвинул его на нынешнюю должность.

«Глава города крайне зависим от губернатора, и все проколы и недоработки главы города ложатся грузом негативного отношения к власти не только местной, но и региональной», – считает эксперт.

Он отмечает, что дать работе мэра высокие оценки не позволяют крайне неприятные для города климатические события, произошедшие за время пребывания Олега Гуменюка на посту градоначальника. В частности, небывалое наводнение во Владивостоке, показавшее нерешенную проблему ливневых канализаций и стоков; повышение цены проезда в общественном транспорте города, которая «никак не соотносится с его качеством».

«При этом нельзя Олега Гуменюка назвать неработающим главой. Его зависимость от губернатора и собственное негативное отношение к информированию о деятельности администрации приводят к тому, что вал отрицательных оценок его деятельности начинает расти пропорционально нерешенным проблемам в городе.

В целом можно сказать, что и внешний облик Владивостока, и его социальная политика не соответствуют столичному статусу города. Просто навести марафет перед приездом высокопоставленных московских чиновников на Восточный экономический форум крайне недостаточно. Сейчас город требует к себе принципиально нового отношения, прежде всего в области коммунального хозяйства и городской среды, а также внешнего облика и социальной поддержки населения. Отмечу, что по всем эти направлениям городом приняты программы деятельности, но работа идет крайне несистемно и вяло», – заключил Петр Ханас.

Август-сентябрь эксперты сочли крайне неудачным для мэра Хабаровска – Сергея Кравчука, который, серьезно ухудшив свои позиции в «Национальном рейтинге», оказался на 29 месте. По мнению специалистов, серьезно пошатнул положение мэра «феерический успех ЛДПР на выборах».

«Мэру, выдвинутому "Единой Россией", предстоит работать с городской думой, в составе которой только один депутат не будет представлять либерал-демократов. Да и тот является выдвиженцем "Справедливой России". Стопроцентное обновление депутатского корпуса нарушает налаженные связи городской администрации с представительским органом Хабаровска», – считают эксперты.

Неудачной посчитали и болезненную реакцию мэра на мемы, размещенные на анонимном телеграм-канале. Сергей Кравчук даже написал заявление в полицию, после чего «ресурс, располагавший несколькими десятками подписчиков и дышащий на ладан, ожил и приобрел недостижимую до того популярность».

Не добавил очков мэру Хабаровска и паводок, подтопивший дома и обозначивший проблемы в работе ливневки, и ущерб, который нанесла стихия городской набережной, отстроенной после наводнения 2013 года. Засорение ливневых канализаций и ненадлежащее функционирование при откачке воды насосной станции даже вылилось в представление от прокуратуры в адрес мэра.

В целом объектами исследования, посвященного оценке деятельности мэров, являются руководители 88 городов России – столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В исследовании говорится, что в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволяет сделать результаты исследования «наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества».

Некоторые эксперты отмечают большую зависимость градоначальников от региональных властей. Есть мнение, что мэр должен быть хозяйственником в городе, человеком вне политики.

«Мэр должен эффективно заниматься городскими вопросами и защищать интересы города перед федеральным центром. В этом должна быть его политика», – высказался один из экспертов.