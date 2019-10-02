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сегодня, 14:14 0

В Приамурье идут поиски пропавшего ребенка

В Приамурье идут поиски пропавшего ребенка

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница поселка Ерофей Павлович Сковородинского района Ольга. Женщина рассказала, что пропал ее сын – 14-летний Игорь Плесков. Мальчик ушел гулять и не вернулся.

«Их было трое, мальчишек. И сказали, что они поехали в Благовещенск. Он ушел 30-го [сентября] в 4 часа дня», – сообщила Ольга Владимировна.

Амурчанка уточнила, что мобильного телефона у Игоря при себе не было. Мальчик был одет в ту же одежду, которая видна на фотографии.

Женщина обратилась в полицию. Она просит связаться с ней по телефону тех, кто может помочь в поисках Игоря: 8-924-348-38-40.

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#дети #происшествия

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