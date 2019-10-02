В 2020 году в Приамурье на поддержку сельских инициатив направят 80 миллионов

80 миллионов рублей планируется направить в следующем году на поддержку сельских инициатив в Амурской области. Средства предусмотрены в бюджете области в рамках программы «Развитие местных инициатив». Сумма не окончательная, возможно, она увеличится.

Об этом стало известно на заседании совета председателей представительных органов муниципальных образований области. Там также обсудили итоги реализации проектов по инициативному бюджетированию за 2019 год. Депутаты районных Советов и кураторы от заксобрания обменялись опытом и обсудили методы работы по мобилизации и личной заинтересованности населения в улучшении комфортной среды проживания.

«В 2019 году по программе «Развитие местных инициатив» в бюджете области было предусмотрено 78 миллионов рублей. Средства получили 82 сельских поселения 19 муниципальных районов. На следующий год в проекте бюджета уже изначально заложено больше средств – 80 миллионов рублей. Но и эта сумма не окончательная, скорее всего будет скорректирована в сторону увеличения в процессе работы над документом», – рассказала председатель комитета по вопросам бюджетной и налоговой политики Лариса Сорокина.

Реализацию проектов нынешним летом существенно осложнило наводнение. На сегодняшний день сдан только 21 объект из 82. Большая часть средств (25,8 миллиона рублей) израсходована на установку детских и спортивных площадок (в девяти сельсоветах), монтаж уличного освещения (в пяти сельсоветах) и ремонт учреждений культуры (в шести сельсоветах). Завершить работу над остальными проектами муниципалитеты намерены до конца октября.

«В селе Николаевка, к примеру, мы строим игровые площадки. Основание для них подготовлено, ждем оборудование – сложности возникли с поставкой. На стадионе в Раздольном осталось заасфальтировать дорожку. В этом году мы вошли в программу с шестью проектами. На 2020-й подготовили уже 11», – рассказала председатель Тамбовского районного Совета народных депутатов Любовь Лобова.

Право на участие в программе «Развитие местных инициатив» в следующем году, возможно, получат также поселки городского типа, села в составе городских округов и железнодорожные станции. Этот вопрос был поднят депутатами заксобрания по итогам публичных слушаний об исполнении областного бюджета за 2018 год и сейчас прорабатывается совместно с правительством области.