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В амурской Бирме у 59-летнего мужчины изъяли 16 мешков конопли

В амурской Бирме у 59-летнего мужчины изъяли 16 мешков конопли
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области за сентябрь полицейские возбудили несколько уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Крупные партии марихуаны обнаружили и изъяли в Серышевском и Бурейском районах.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Серышевскому району недалеко от села Бирма обнаружили и изъяли 16 мешков с марихуаной. Общий вес изъятого превысил 67 килограммов. На месте происшествия наркополицейские задержали местного жителя, мужчину 1960 года рождения. Он пояснил, что заготавливал наркотик из дикорастущей конопли для личного потребления.

В селе Безозерное Бурейского района в 50 метрах от одного из жилых домов наркополицейские обнаружили и изъяли пять синтетических мешков. Согласно справке эксперта, содержимое тары является наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 47 килограммов. Наркотик принадлежал мужчине 1984 года рождения.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в отношении обоих подозреваемых выбрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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#закон #криминал #происшествия

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