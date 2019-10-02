Врачи назвали симптомы сердечного приступа у женщин

Специалисты Британского фонда здоровья сердца (BHF) выяснили, что женщины страдают от сердечных заболеваний чаще мужчин из-за того, что они несвоевременно обращаются к врачам. Специалисты выделили три необычных симптома близкого сердечного приступа.

Так, если рассматривать женщин, то у них между появлением симптомов сердечного приступа и госпитализацией проходит от 1 часа 48 минут до 7 часов 12 минут, у мужчин – от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут. Самыми частыми симптомами у представительниц слабого пола являются боли в груди, которые могут распространяться на левую руку, а также тошнота, потливость, одышка и головокружение.

Среди менее распространенных симптомов сердечного приступа у женщин кардиологи выделяют появление чувства тревоги, которое напоминает приступ панической атаки, а также чрезмерный кашель и внезапный хрип.

Также специалисты отметили, что определенные факторы риска заболеваний сердца могут быть более опасными для женщин. Среди них – курение, высокое кровяное давление и диабет, сообщает RG.ru.