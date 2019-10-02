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сегодня, 13:49 0

В «Роскосмосе» рассказали, как продвигается строительство второй очереди на Восточном (фото)

В «Роскосмосе» рассказали, как продвигается строительство второй очереди на Восточном (фото)

На космодроме Восточный продолжается строительство второй очереди – стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». «Роскосмос» в своем официальном сообществе в «ВКонтакте» сообщил, как продвигаются работы и опубликовал фотографии.

В настоящее время идет возведение следующих объектов: стартовый стол для ракеты-носителя – разработка и рытье котлована; командный пункт – армирование плитного фундамента и заливка бетона; центральное сооружение, где будет размещен свод инженерных систем; технологический блок кислорода и азота – заливка и укладка бетона.

Кроме того, полным ходом идет строительство вахтового городка и штаба. В двух помещениях уже вставили окна и монтируют теплые полы.

Фото: vk.com/roscosmos

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#космодром #строительство

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