Благовещенский священник ответил Варламову о попрошайках у церкви

Варламов в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фото Воскресенского собора в Южно-Сахалинске с текстом: «А как официальная церковь относится к попрошайкам около храмов? Ведь это стандартная картина – просящие милостыню около церквей и монастырей люди. Должны ли они быть верующими? Если они верующие, то почему церковь им не поможет сама? Нужно ли согласовывать, например, с настоятелем попрошайничество? Еще интересный момент. Так как попрошайничество у нас запрещено, что будет, если придет полицейский и захочет прогнать попрошаек от храма? Осудит ли его общество? Начнут ли верещать моралисты? Чем вообще попрошайка у храма принципиально отличается от попрошайки в подземном переходе? Много раз наблюдал картину, как цыгане и алкаши сражались за место около заветной калитки. Конкуренция там серьезная, на входе в храм большие деньги делают. И запомните: никогда не подавайте попрошайкам».

По словам отца Святослава, в церкви современные попрошайки – это настоящий бич. И верующих среди них почти нет. По его опыту, есть три категории граждан этой сферы деятельности. Первая и самая многочисленная – «профессиональные нищие». Эти люди не умирают с голоду, для них милостыня – дополнительный заработок к пенсии или пособиям для неработающих. Вторая категория – люди, страдающие алкогольной зависимостью, для которых подаяние это способ удовлетворить страсть. «Когда предлагаешь им несложную работу за пожертвование, например, дворника, они наотрез отказываются. А когда даешь им просто хлеб или булочки – могут даже выкинуть», – ответил Святослав Шевченко.

«Таких "дельцов" мы стараемся гонять с помощью словесных убеждений и привлечения полиции. Наш епископ даже обращался в вышестоящие инстанции – возле храмов стали патрулировать сотрудники ППС, несколько раз забирали попрошаек в участок. Но это неэффективно. Спустя короткое время они появляются вновь, – поделился отец Святослав. – У нас был случай, когда "профессиональные" нищие подавали заявление в правоохранительные органы на побои, которых не было. С одной стороны, на закон они плюют, с другой – обладают правовой грамотностью: прикосновение расценивают как геноцид».

Самой малочисленной, отметил благовещенский священник, является третья группа – это действительно нуждающиеся люди. Но они исчезают с паперти, как только получат помощь.

«Вот этой третьей категории прежде всего помогает духовенство храма. Как только они получают сумму, необходимую для билета на поезд, самолет, автобус, восстановление паспорта, – им уже нет нужды стоять с протянутой рукой. С первыми двумя группами дела обстоят намного сложнее, – объясняет отец Святослав. – Поскольку большинство ее представителей используют черные методы маркетинга: мнимую инвалидность, назойливость, давление на жалость и так далее. То есть они буквально не дают прохода для желающих посетить храм».

По мнению Святослава Шевченко, в исключительных случаях, когда человеку нужна не единовременная сумма, а постоянные пожертвования – например, на съемное жилье или хостел, – старший священник в храме обычно входит в положение просящего и не препятствует ему.

«Что касается совета Ильи Варламова "Никогда не подавайте попрошайкам", то хочется ответить на это: никогда не говори никогда. Иногда твоя милостыня может буквально сохранить человеку жизнь или уберечь от преступления», – подытожил священник.