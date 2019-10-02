Во Владивостоке мужчина убил прутом кондуктора трамвая

1 октября на конечной остановке трамвая мужчина насмерть избил кондуктора. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове металлическим предметом, а затем скрылся.

От полученных травм женщина умерла на месте, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла на конечной остановке на улице Сахалинской. «В трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанёс ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся», – сообщает ведомство.

В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает Life.

На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что на кондуктора напали внезапно со спины без каких бы то ни было причин. Мужчина подошел к жертве и начал бить. Предположительно, он находился в неадекватном состоянии.