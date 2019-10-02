В региональных управлениях ГИБДД грядет сокращение сотрудников

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Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тысячи сотрудников. Издан приказ МВД № 653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции». Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтвердили.

Согласно приказу, подлинность которого подтверждена источниками «Коммерсанта», штат будет сокращен за счет «незамещенных должностей начальствующего состава». На 1 сентября некомплект ГИБДД составлял 5,2 тысячи сотрудников, сказано в документе. В УГИБДД по Свердловской области сократят 175 свободных вакансий, в Приморье — 73, в Татарстане — 47. В управлениях ГИБДД по Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю и ряду других городов штатная численность не будет меняться. В столице, в частности, на данный момент 815 незанятых вакансий, столько же и останется.

Штат ГИБДД сокращается для «укрепления подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД», говорится в приказе. Усиление понадобилось, в свою очередь, в связи с принятием поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации», вступивших в силу 29 марта.

В начале 2018 года Госавтоинспекция уже пережила сокращение штата на 5 тысяч сотрудников, еще столько же было сокращено вакансий. Глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью «Ъ», что «реальных людей» не уволили: сотрудники перешли работать в другие подразделения полиции.

По неофициальной информации Амур.инфо, в ГИБДД Амурской области сокращение также будет.