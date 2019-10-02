В Амурской области энергетиков обязали защитить ЛЭП от птиц

В Амурской области по требованию природоохранного прокурора суд обязал сетевые организации оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами. Пока из почти 6 000 опор ЛЭП оборудованы только 2 445.

Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране животного мира, в ходе которой в деятельности ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» выявлены нарушения. Проверка показала, что общество осуществляет эксплуатацию высоковольтных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ на территории Амурской области. В нарушение федерального закона «О животном мире» и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира, из 5 919 опор линий электропередачи птицезащитными устройствами оборудованы только 2 445 опор.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности АО «Дальневосточная сетевая распределительная компания», осуществляющего эксплуатацию линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ.

Природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления об обязании ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и АО «Дальневосточная сетевая распределительная компания» оборудовать птицезащитными устройствами опоры эксплуатируемых линий электропередачи. Как сообщает природоохранная прокуратура области, решениями Благовещенского городского суда требования прокурора удовлетворены, но пока не вступили в законную силу.