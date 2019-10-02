Преподаватель из Белогорска не вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года»

Фото: Правительство Амурской области

Стали известны имена пяти призеров 30-го юбилейного всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» по итогам двух очных туров, которые проходили в Грозном. Представитель Амурской области – учитель математики из Белогорска Милица Щипун – в этот список не вошла.

В последнем туре борьбу продолжат педагоги из Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, а также Волгоградской и Московской областей. 3 октября в Москве пройдет третий очный тур «Учитель-лидер», который включает в себя два конкурсных испытания – «Публичная лекция» и «Разговор с министром». А на следующий день в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт в честь Дня учителя, а также награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», сообщает региональный минобр.

«Амурское педагогическое сообщество от всей души поздравляет Милицу Щипун с достойным результатом. Она отлично себя проявила и вошла в число 15-ти лауреатов. Ранее такого высокого уровня за всю историю участия амурских представителей в федеральном этапе конкурса "Учитель года" удавалось достичь лишь дважды. В 2007 году это сделала учитель английского языка из города Свободный Инна Слабоденюк, в 2012 году – учитель географии из поселка Талакан Бурейского района Дмитрий Филатов», – отметила член оргкомитета регионального этапа конкурса в Амурской области Виктория Шолохова.