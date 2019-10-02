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сегодня, 12:37 4

По мнению ВОЗ, россияне стали пить меньше

По мнению ВОЗ, россияне стали пить меньше
Фото: pixabay.com

По результатам исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя на душу населения в РФ к 2016 году снизилось в среднем на 43 %. В России строгие меры контроля поспособствовали снижению смертности, связанной с употреблением спиртного.

Как показывают результаты исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), употребление алкоголя на душу населения в России за последние 15 лет постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43 %. Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39 % у мужчин и 36 % – у женщин, «при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя», подчеркивается в исследовании. Именно благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет – для женщин. Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, снизилось на 48 %, употребление зарегистрированного спиртного сократилось на 40 %.

В качестве действенных мер, реализованных в этой области правительством РФ, эксперты ВОЗ отмечают увеличение акцизов на алкогольную продукцию, повышение розничной цены на водку и другие спиртные напитки, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкогольной продукции, а также запрет на ночную торговлю спиртным на вынос, сообщает ТАСС.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • pith0n

    pith0n
    2 часа назад

    и меньше есть, ибо дорого

  • full

    full
    2 часа назад

    Россия не стала пить меньше - Россияне стали пить меньше. Разница только в одну букву. Стоило ли так напрягать организм?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    По отчётам, возможно да, а вот по факту, увы... Одни уходят, на смену им приходят другие...

  • Александр II

    Александр II
    25 минут назад

    Данные взяты по итогам продаж алкоголя в магазинах через систему ЕГАИС. То, что народ стал пить много домашних напитков и контрафакта, не учитывалось. Поэтому и говорить о снижении употребления алкоголя рано.

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