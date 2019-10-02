По мнению ВОЗ, россияне стали пить меньше

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По результатам исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя на душу населения в РФ к 2016 году снизилось в среднем на 43 %. В России строгие меры контроля поспособствовали снижению смертности, связанной с употреблением спиртного.

Как показывают результаты исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), употребление алкоголя на душу населения в России за последние 15 лет постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43 %. Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39 % у мужчин и 36 % – у женщин, «при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя», подчеркивается в исследовании. Именно благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет – для женщин. Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, снизилось на 48 %, употребление зарегистрированного спиртного сократилось на 40 %.

В качестве действенных мер, реализованных в этой области правительством РФ, эксперты ВОЗ отмечают увеличение акцизов на алкогольную продукцию, повышение розничной цены на водку и другие спиртные напитки, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкогольной продукции, а также запрет на ночную торговлю спиртным на вынос, сообщает ТАСС.