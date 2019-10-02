Амурчан научат резьбе по кости и танцам коренных народов Севера

С 11 по 15 октября Благовещенск станет площадкой для популяризации культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. В областной столице пройдет межрегиональный молодежный культурно-образовательный этнофорум «Живые традиции».

На форуме благовещенцы и гости города познакомятся с традиционной культурой коренных малочисленных народов из Амурской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Хабаровского и Приморского краев. Для них проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, хореографии, резьбе по кости, различные презентации о современной жизни коренных народов, дискуссионные площадки и другие мероприятия.

«Живые традиции» пройдут на разных площадках города: в Амурском областном краеведческом музее, Амурской областной научной библиотеке, Амурском колледже искусств и культуры, БГПУ, Амурском областном доме народного творчества. Участников форума ждет выездная экскурсия на Чжурчжэньскую крепость 12-13 веков на озеро «Утёсное» в районе села Белогорье.

Форум завершится концертом творческих коллективов народов Севера 14 октября в 18:00 в Амурском областном доме народного творчества. В концерте примет участие народный ансамбль северного танца «Дюгэлдын» из села Ивановское Селемджинского района. В его составе — школьники и студенты. Это один из лучших этнических коллективов Амурской области, постоянный участник Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, различных фестивалей и концертных программ, проводимых в Приамурье.

Второй коллектив — эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осиктакан» из поселка Тура Эвенкийского района Красноярского края. Коллектив около полувека сохраняет традиции и культуру эвенков, бережно храня устные сказания, песни и поэзию, танцы народов Севера и их самобытность. Его артисты — неоднократные участники краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Еще два коллектива приедут из Республики Саха (Якутия). Это образцовый фольклорно-танцевальный ансамбль «Ляридо» из Нерюнгри и фольклорно-танцевальный ансамбль «Юктэ» из села Хатыстыр Алданского района. Концертные маршруты ансамбля «Юктэ» протянулись не только по Республике Саха (Якутия), самодеятельным артистам рукоплескали зрители в Египте, Южной Корее и других странах.

Регистрация участников на форуме не требуется, вход бесплатный. С вопросами можно обращаться по телефону: 8 914-618-22-07 (председатель ассоциации КМНС Селемджинского района Сергей Никифоров).

Проект поддержан областным минкультом в рамках конкурса социально значимых проектов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиальных отношений.