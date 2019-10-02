Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 0

За пьяное ДТП, в котором погибла девушка, тындинец получил три года колонии

За пьяное ДТП, в котором погибла девушка, тындинец получил три года колонии
Фото: amur.info

В Тынде осужден 22-летний парень. Прошлым летом он пьяным сел за руль чужого авто и устроил аварию. Вместе с ним в машине находились две девушки. Одна из них погибла.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло 28 августа 2018 года, в пять часов утра. Toyota Mark II на скорости наехал на обочину, отчего автомобиль стал неуправляемым и вылетел в кювет. Пострадали три человека: парень, сидевший за рулем, и две девушки. Позже одна них скончалась в реанимации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека». Как установили следствие и суд, парень не имеет удостоверения на право управления транспортным средством. В ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль «марка», принадлежащего его приятелю. Вместе с ним в машину сели знакомые девушки, одна из которых была несовершеннолетней.

Компания выехала на федеральную трассу. Машина разогналась. Водитель не смог удержать автомобиль на дороге и допустил его опрокидывание. «От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм несовершеннолетняя пассажирка скончалась в медицинском учреждении», – сообщает прокуратура Амурской области.

Тындинский районный суд признал подсудимого виновным. Смягчающими наказание обстоятельствами стали молодой возраст преступника, а также то, что сразу после аварии он пытался спасти пострадавшую. Осужденный приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы. Этот срок ему предстоит отбыть в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал осужденного возместить имущественный и моральный вред, причиненный преступлением.

Просмотров всего: 387

#ДТП #суды #Тында

распечатать


Происшествия 1

В Амурской области энергетиков обязали защитить ЛЭП от птиц
Происшествия 2

Осужден благовещенец, угнавший машину с автомойки
Происшествия 11

Возле благовещенской гимназии женщина-водитель сбила 8-летнего ребенка
Общество

В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь