За пьяное ДТП, в котором погибла девушка, тындинец получил три года колонии

В Тынде осужден 22-летний парень. Прошлым летом он пьяным сел за руль чужого авто и устроил аварию. Вместе с ним в машине находились две девушки. Одна из них погибла.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло 28 августа 2018 года, в пять часов утра. Toyota Mark II на скорости наехал на обочину, отчего автомобиль стал неуправляемым и вылетел в кювет. Пострадали три человека: парень, сидевший за рулем, и две девушки. Позже одна них скончалась в реанимации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека». Как установили следствие и суд, парень не имеет удостоверения на право управления транспортным средством. В ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль «марка», принадлежащего его приятелю. Вместе с ним в машину сели знакомые девушки, одна из которых была несовершеннолетней.

Компания выехала на федеральную трассу. Машина разогналась. Водитель не смог удержать автомобиль на дороге и допустил его опрокидывание. «От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм несовершеннолетняя пассажирка скончалась в медицинском учреждении», – сообщает прокуратура Амурской области.

Тындинский районный суд признал подсудимого виновным. Смягчающими наказание обстоятельствами стали молодой возраст преступника, а также то, что сразу после аварии он пытался спасти пострадавшую. Осужденный приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы. Этот срок ему предстоит отбыть в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал осужденного возместить имущественный и моральный вред, причиненный преступлением.