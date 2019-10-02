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2октября
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сегодня, 11:08 0

На севере Амурской области золотодобытчики перекрыли реку

На севере Амурской области золотодобытчики перекрыли реку

Жители поселка Мадалан Сковородинского района Амурской области сообщили о загрязнении и перекрытии реки Большая Мадаланка. Она протекает рядом с поселком, впадая в реку Ольдой, которая в свою очередь вливается в Амур. По словам местных жителей, течение нарушили золотодобытчики.

«Мы считаем, что это нарушение экологии. Реку просто перегородили, вода не поступает. И обратите внимание на цвет воды», – просит местный житель Игорь. По его словам, Большую Мадаланку перегородили во вторник, 1 октября. «Вода грязная уже давно. Мы обращались в поселковую администрацию, но безрезультатно», – добавил мужчина.

На нарушение немедленно отреагировали в природоохранной прокуратуре. «Наши специалисты выезжают в Сковородинский район, возьмут пробы в реках, в том числе из Большой Мадаланки. Проверка проводится в течение месяца. Сначала необходимо выехать на место, зафиксировать нарушение, отобрать пробы, исследовать их. О результатах проверки ведомство проинформирует», – прокомментировал старший помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Кислов.

По результатам проверки может быть возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ «Нарушение условий использования водного объекта», части 4 статьи 8.13 КоАП «Нарушение требований к охране водных объектов». Виновнику грозит крупный штраф, также его обяжут возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

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#природа #происшествия

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