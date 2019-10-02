В России ужесточат налогообложение для богатых

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Минфин предлагает установить порядок, при котором налогообложению будут подлежать граждане, живущие в России не менее 90 дней в год, а также имеют в стране дом, бизнес. Сейчас, чтобы не платить налоги, нужно провести в РФ менее 183 дней ежегодно. Предложение внесено в Госдуму.

Сокращение срока пребывания в России, при котором нужно платить налоги, до 90 дней будет способствовать тому, чтобы бизнесмены, которые «убежали на Запад», возвращались обратно, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Сейчас же, по его словам, многие предприниматели пользуются существующими правилами, чтобы не отчитываться перед Федеральной налоговой службой об иностранных активах и не платить налог с нераспределённой прибыли.

Правительство предлагает установить, что если человек провёл в России больше трёх месяцев, то он будет считаться налоговым резидентом. Более того, если он находился в нашей стране менее 90 дней, но у него здесь есть недвижимость, экономические и личные связи, то он тоже признаётся резидентом. Это так называемый критерий жизненных интересов, который действует во всём мире. Суть его заключается в том, что даже если предприниматель живёт за границей, но в стране у него есть дом, семья и бизнес, то он платит налоги на родине.

В России критерий жизненных интересов уже применяется при налогообложении пассивных доходов — дивидендов, процентов — в отношении стран, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы есть и другие предложения по изменению налоговой системы. Например, Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов. Планируется, что нерезиденты будут платить НДФЛ в размере 13 процентов (сейчас 30 процентов). Снижение налога, по замыслу Минфина, должно стимулировать состоятельных россиян остаться в стране.

Также предусматривается ряд льгот для индивидуальных предпринимателей. Если они используют упрощённую систему налогообложения и онлайн-кассы, то их могут освободить от подачи налоговых деклараций. При этом для предпринимателей, превысивших максимальный уровень доходов в 150 миллионов рублей в год и численность сотрудников в 100 человек, предусматривается льготный переходный период. Сейчас ИП на упрощёнке платят налог шесть процентов от доходов, но при превышении лимитов обязаны заплатить НДС за квартал. Такой резкий рост налоговой нагрузки является причиной дробления бизнеса.

Кроме того, правительство предлагает освободить ИП от уплаты страховых взносов на периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы. А самозанятым могут дать возможность добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд через мобильное приложение «Мой налог».

Наконец, налоговый режим для самозанятых могут распространить на граждан всех стран СНГ. Сейчас эти правила работают только для членов Евразийского союза.