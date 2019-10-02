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Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии

Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов. Стас Христов сообщил, что в эфире она расскажет о состоянии своего здоровья.

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», – цитирует Стаса Христова ФАН. Концертный директор Анастасии Заворотнюк, говоря о том, когда актриса поделится информацией о своем состоянии, заверил: «Это будет анонсировано. У меня точной даты нет».

Комментировать текущее состояние Заворотнюк он отказался.

Ранее Христов говорил журналистам, что артистка даст подробное интервью до конца сентября, чтобы развеять слухи и домыслы. Но Анастасия так и не вышла на публику. В октябре Харитонов заявил, что выступление все же будет, сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» ходит много слухов. В сентябре в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк обнаружили рак 4 степени. По некоторым данным, она перенесла несколько операций и сейчас находится в одной из московских клиник. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. За материалами о ней охотятся многие журналисты. Федеральные телеканалы предлагают большие суммы членам семьи артистки за комментарии, но они отказываются комментировать ситуацию.

Другие пытаются нажиться на имени артистки и предлагают фотографии из больницы, где проходит лечение Заворотнюк. Неоднократно в больнице видели супруга актрисы Петра Чернышева, а также старшую дочь Анну, что подтвердило слухи о лечении в России. По предварительным данным, Заворотнюк находится в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей и охраны.

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#здоровье #шоу-бизнес

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