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сегодня, 10:11 1

Российского священника приняли за животное и подстрелили

Российского священника приняли за животное и подстрелили
Фото: Sascha Luehr с сайта Pixabay

В Башкирии охотник подстрелил священника во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Местный охотник выслеживал дичь в лесу и услышал шум приближающегося к нему, как он думал, крупного животного. Подойдя к лесной тропе, мужчина выстрелил в сторону звука. Но вместо крупного зверя под пулю попал священнослужитель. Охотник оказал первую помощь подстреленному и вызвал скорую.

По инциденту в лесу начата проверка. Известно, что оружие охотника зарегистрировано.

По установленным в России правилам открывать огонь можно только в том случае, если перед стреляющим находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.

В сентябре 2019 года возле поселка Сиваки Амурской области мужчина случайно застрелил отца во время охоты.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    9 минут назад

    в этом нет ничего удивительного, патлатые как сволочи

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