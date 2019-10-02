Российского священника приняли за животное и подстрелили

Местный охотник выслеживал дичь в лесу и услышал шум приближающегося к нему, как он думал, крупного животного. Подойдя к лесной тропе, мужчина выстрелил в сторону звука. Но вместо крупного зверя под пулю попал священнослужитель. Охотник оказал первую помощь подстреленному и вызвал скорую.

По инциденту в лесу начата проверка. Известно, что оружие охотника зарегистрировано.

По установленным в России правилам открывать огонь можно только в том случае, если перед стреляющим находится объект охоты. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели запрещено.

В сентябре 2019 года возле поселка Сиваки Амурской области мужчина случайно застрелил отца во время охоты.