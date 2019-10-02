В Приамурье предприниматель торговал мясом без документов и просрочкой

В Серышевском районе во время прокурорской проверки одного из предпринимателей были выявлены нарушения прав потребителей и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. У него хранилась и продавалась мясная продукция без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов.

Также в продаже имелись продукты с истекшим сроком годности. Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрел Арбитражный суд Амурской области. 26 сентября решением суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Опасная продукция была уничтожена, сообщает прокуратура Амурской области.

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Ольга Канюшкина