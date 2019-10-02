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сегодня, 10:19 1

В Приамурье предприниматель торговал мясом без документов и просрочкой

В Приамурье предприниматель торговал мясом без документов и просрочкой
Фото: pixabay.com

В Серышевском районе во время прокурорской проверки одного из предпринимателей были выявлены нарушения прав потребителей и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. У него хранилась и продавалась мясная продукция без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов.

Также в продаже имелись продукты с истекшим сроком годности. Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрел Арбитражный суд Амурской области.

26 сентября решением суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Опасная продукция была уничтожена, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    может быть: просрочкой и мясом без документов???

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