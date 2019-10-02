Минтруд рассказал о перспективах введения четырехдневной рабочей недели

Российское министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Эксперты сошлись во мнении, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты.

В ведомстве отметили, что обсудили этот вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Продолжить дискуссию решили на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам «продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости».

Эксперты сошлись во мнении, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты. «Сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции», – уточняется в сообщении.

Вместе с тем в минтруде считают, что переход на «четырехдневку» при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию. Кроме того, россияне смогут более гармонично сочетать семейные и производственные обязанности, у них также высвободится время на спорт и культпоходы, прогнозируют в минтруде.

В ведомстве напомнили, что по Трудовому кодексу работник может претендовать на гибкий график при согласовании с руководством. Таким образом, начало, окончание и продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон.

Помимо этого, кодекс не устанавливает минимальный порог продолжительности рабочего времени. Следовательно, возможное нововведение не противоречит уже существующему законодательству.

Впервые тему сокращенной рабочей недели в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но «не сию секунду». «Это должно сопровождаться ростом производительности труда, (...) если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, пишут РИА Новости. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Согласно исследованию компании HeadHunter, большинство работодателей в России пока не поддерживают эту инициативу.