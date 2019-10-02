В Приамурье на 5 миллионов оштрафована организация за поле с сорняками

В Амурской области юридическое лицо оштрафовали на сумму более 5 миллионов рублей. В нее вошел штраф за отсутствие должного ухода за землей сельхозназначения, а также за непогашение этого штрафа вовремя.

В марте 2019 года государственный инспектор отдела земельного надзора амурского управления Россельхознадзора, по согласованию с Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой по Амурской области, провел внеплановые выездные проверки в отношении ООО «ВосточныйАгроЦентр».

«Было установлено, что на четырех земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади 376,43 гектара не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите и охране земель сельскохозяйственного назначения. По всей площади участка наблюдается зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью», – говорится в сообщении амурского Россельхознадзора.

Было составлено четыре административных протокола на юридическое лицо – ООО «ВосточныйАгроЦентр» и два протокола на генерального директора указанного юридического лица. Также были выданы предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.

9 апреля были рассмотрены административные дела в отношении компании и ее руководителя и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на юридическое лицо на общую сумму 1 600 000 рублей и на должностное лицо на сумму 100 000 рублей.

В сентябре 2019 года по факту неуплаты штрафов были составлены еще шесть протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Все материалы дел об административных правонарушениях были направлены в мировой суд.

«В сентябре 2019 года мировым судом вынесены постановления о признании ООО «ВосточныйАгроЦентр» и его генерального директора виновными, штраф увеличен вдвое. Таким образом, за нарушение земельного законодательства Российской Федерации и неуплату штрафа в установленный законом срок, юридическое лицо и его генеральный директор привлечены к административному наказанию в виде штрафов на сумму 5 100 тысяч рублей», – сообщает ведомство.