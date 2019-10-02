Землю от астероидов защитит новый лазер: обзор прессы

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В Госдуме обсуждают идею ввести для неработающих жен и мам трудовой стаж и зарплату; с посылок и передач для осужденных ограничат; девочка из амурского поселка попала в Голливуд. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начну с «Российской газеты», где рассказывается о том, что отечественные ученые создали совершенно новый тип лазера, который станет основой глобальной системы противоастероидной защиты Земли. В детали углубляться не буду, скажу лишь, что достаточно поймать летящий на нас астероид в перекрестие прицела – и всё, тому конец. При этом он не разлетится на части, как при взрыве (ведь тогда обломки все равно достигнут планеты), а испарится. Согласитесь, фантастика! Думаю, наше министерство обороны уже подумало, как использовать такую штучку в земных конфликтах.

Также в номере

Пропустив публикации о том, что россияне стали чаще пользоваться услугами такси, что вес посылок для заключенных ограничат 20 килограммами, что размер взяток вырос (а как не вырасти, если есть и спрос, и предложение?!), заостряю ваше внимание на статье о том, как во Франции поставили на место даму, которая по примеру американских женщин, обвиняющих мужчин в сексуальных домогательствах, попыталась внедрить подобное явление у себя на родине. Она обвинила коллегу в том, что тот на нее на какой-то пьянке плотоядно посмотрел. Но Франция, слава богу, не Америка. Суд счел, что женщины для того и созданы, чтобы… Ну, в общем, формулировку прочтите сами.

Очень интересно

А тут и «АиФ» подоспели, и на первой странице я прочитал слова Гарика Сукачева о том, что его считают главным алкоголиком страны, а он на самом деле не пьет уже 30 лет. После этого анонса передвинулся непосредственно к интервью с известным музыкантом, кинорежиссером и актером – надо же было узнать, как это ему удается столь долго держаться, и узнал, что об алкоголе, собственно, и речи нет, все больше о политике. О политике Гарик Иванович, правда, тоже ничего внятного не сказал, кроме того, что эксцессы с Павлом Устиновым и Иваном Голуновым были выгодны самой оппозиции, что «наверху идет колоссальная борьба» и что в стране полностью уничтожено среднее образование. И высшее тоже. Остальные мысли Сукачева изучите сами.

Очень интересно

Далее у нас «Моя Мадонна», из которой вы узнаете о том, как девочка из амурского поселка попала в Голливуд, о том, какие продукты подорожают (в подзаголовке заметки говорится и о том, какие продукты подешевеют, но я таковых не нашел), о том, что осудили амурчанку, которая 7 раз садилась за руль иномарки пьяной или под воздействием наркотиков (7 раз, как я понял, это только фиксировали).

А еще здесь о том, что Ивановский район стал центром притяжения туристов. Там провели форум «ИванФест». Лично я вздыхаю при словосочетаниях, типа «ИванФест». Интересно, добираться до места нужно было по «стрит» или «авеню»?

На посошок

Посмотрев на меня укоризненно за мою ворчливость, «Комсомольская правда» выдала на-гора семейные тайны Эммануила Виторгана – как ему удалось стать отцом в 79 лет. Ну да, надо же как-то поддерживать имидж в свои преклонные годы. Страна-то сейчас больше знает его сына Максима Виторгана. Впрочем, и Максима бы не знала, если бы не его мимолетный брак с экс-кандидатом в президенты страны.

Еще тут о пенсиях звезд и стоимости живописных работ в коллекции Петросяна. Петросян хоть и шутник, но цена полотен – далеко не шуточная.

А самое интересное – это статья о том, что в Госдуме обсуждают идею ввести для неработающих жен и мам трудовой стаж и зарплату. Я так думаю, что если идея станет законом, большинство семей олигархов станет еще богаче. Я прав?