В Москве скончался подполковник СКР, раненный ножом на проходной ведомства

В реанимации НИИ имени Склифосовского скончался сотрудник СКР, раненный ножом на проходной ведомства на Техническом переулке в Москве. Инцидент произошел 1 октября при исполнении им служебных обязанностей по организации приема граждан у одного из зампредседателя ведомства Александра Бастрыкина.

Нападавший задержан, с ним работают следователи, сообщает «Лента.ру». По данным источника издания в правоохранительных органах, погибшим оказался 39-летний подполковник юстиции. Он получил тяжелое ранение в область сердца, которое оказалось смертельным. Как сообщает издание, по данным Telegram-канала «112», нападавший – 39-летний приезжий из Санкт-Петербурга, который ранее неоднократно жаловался на бездействие следователей. Отмечается, что у мужчины могут быть психические отклонения.

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Любовь Чуприна