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сегодня, 11:00 0

Инстаобзор: топ благовещенок с красивыми спортивными телами

Инстаобзор: топ благовещенок с красивыми спортивными телами
Фото: instagram.com/sya888

Признавайтесь, кто из вас успевает заниматься спортом, а кто нет? Мы вот решили на примере амурских девушек показать страшно красивые последствия работы над собой. В общем, любуйтесь нашим очередным топчиком. Сегодня в нем жительницы Благовещенска с красивыми спортивными телами.

И напоминаем: ставьте хэштег #amurinfo_top под своими фото, если хотите, чтобы мы вас заметили. Или в комментариях оставляйте ссылку на профили в Инстаграме своих друзей, если хотите увидеть их в нашей следующей подборке.

Просмотров всего: 1142

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