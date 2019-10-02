Гороскоп 2 октября: Девам стоит изменить круг обязанностей, а Стрельцам отдохнуть

Восход Солнца: 06:30

Заход Солнца: 18:07

Солнце в Весах.

Овен. Среда для Овнов станет пророческой. От того, как вы проведете этот день, зависит Ваше будущее. Не нагнетайте, расслабьтесь и соберите волю в кулак. Вторая половинка может не поддержать Вас в начинаниях, но помощь свою окажет.

Телец. Не стоит следовать той идеологии, которую Вы себе придумали. Выбранный путь обманчив. Прислушайтесь к советам близких людей. Помните, что дома Тельцов всегда ждут родные и близкие, которые не оставят в беде.

Близнецы. Насыщенный день у Близнецов. Вас будут окружать творческие люди, способные изменить Ваше мировоззрение. Сегодня стоит заняться решением тех проблем, которые Вы сами себе создали.

Рак. Раки сегодня смогут заработать или приобрести перспективное знакомство. Все важные дела и переговоры лучше отложить на четверг. На вечер не планируйте важных день и немного расслабьтесь.

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Лев. День перспективен в плане нового подхода к профессиональным обязанностям. Львам стоит наладить отношения со старшими родственниками, которые до сих пор обижаются на Вас.

Дева. Путь к успеху лежит через объединение с единомышленниками, помните об этом. Если Вы и дальше будете пытаться тащить все в одиночку, то рискуете остаться ни с чем. Поберегите нервы, не срывайтесь на окружающих из-за своих проблем.

Весы. Сегодня Вы будете стремиться к тому, чтобы удачно вписаться в окружение. В семье начнется давление на Вас, но это нужно всего лишь перетерпеть. Не обижайтесь на окружающих, они хотят Вам только добра.

Скорпион. Учитесь делегировать обязанности. Настала пора просить повышения у начальства или долгожданный отпуск. Вселенная всеми силами будет стараться донести до вас какое-то важное сообщение. Проявите заботу и теплоту к любимому человеку.

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Стрелец. В этот день звезды советуют Стрельцам больше отдыхать. Постарайтесь не планировать никакой активной деятельности на вечер и смело переносите все важные дела на следующую неделю.

Козерог. Козероги будут стремиться к тому, чтобы повлиять на других. Вы станете придирчивыми, будете спрашивать с окружающих Вас людей в несколько раз больше, чем нужно. Времени расслабляться нет, контролируйте ситуацию полностью. Окружающие будут против Вашей жесткости, но когда увидят результат, Вы услышите благодарность.

Водолей. Сегодня Вам нужно ограничить круг общения и слушать только тех, кто Вам близок по мировоззрению. Вечер принесет в Вашу жизнь приятное расслабление. Стоит распределить силы грамотно, чтобы они не иссякли к семи часам вечера.

Рыбы. Проявите присущее Вам чувство коллективизма, выступив организатором чего-либо. Но не торопитесь с важными решениями, у Вас еще много времени, чтобы все встало на свои места.

Астролог: Эльвира Звездная