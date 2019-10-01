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1октября
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В 20 из 29 муниципалитетов Приамурья стартовал отопительный период

В 20 из 29 муниципалитетов Приамурья стартовал отопительный период
Фото: pixabay.com

Отопительный сезон начался в 20 из 29 муниципалитетов Амурской области. 1 октября батареи потеплели в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Константиновском районах, также в городах Белогорске, Благовещенске и Свободном. Со 2 октября отопительный период начнется в Завитинском районе.

Фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций на сегодняшний день составили: уголь: план – 439,2 тысячи тонн, факт – 431,3 тысячи тонн или 98 %; мазут: план – 9,4 тысячи тонн, факт – 13,9 тысячи тонн или 147 %; дрова: план – 3,6 тысячи тонн, факт – 1,9 тысячи тонн или 53 %.

«Дополнительно заготовлено 2,2 тысячи тонн дров, или 61 %, находящихся на лесных делянах. Полностью создан нормативный запас дров в Магдагачинском районе. Нормативный запас мазута создан во всех муниципальных образованиях. Также полностью создан нормативный запас угля в Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Серышевском, Шимановском районах, городе Белогорске, Благовещенске, Зее и в поселке городского типа Прогресс», – отметил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Организация по поставке топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведется согласно графику поставок. За период с 1 по 27 сентября текущее исполнение графика составляет: уголь: план – 190,3 тысячи тонн, факт – 181,6 тысячи тонн, или 95 %; мазут: план – 2,2 тысячи тонн, факт – 4,9 тысячи тонн, или 217 %; дрова: план – 0,7 тысячи тонн, факт – 0,6 тысячи тонн, или 82 %.

Первыми к теплу подключили жителей Тынды. Отопление им дали 13 сентября, сообщает областное правительство.

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#ЖКХ

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