Амурчанам перестали выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС

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С 1 октября амурчанам больше не будут выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС. Утверждена новая форма документа, подтверждающего регистрацию в системе персонифицированного учета.

Вместо карточки зеленого цвета с номером индивидуального лицевого счета амурчане получают документ, который можно предоставить по месту требования как в бумажном (в формате А4), так и в электронном виде (в формате pdf).

В документе, как и прежде, указываются все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой номер лицевого счета, а также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Документ имеет ту же силу, что и документ, выданный в виде «зеленой карточки».

«Все ламинированные карточки будут продолжать свое действие. Сам страховой номер закрепляется за индивидуальным лицевым счетом гражданина один раз и на всю жизнь. Этот номер не меняется при изменении в личных и паспортных данных человека. При утере бумажного варианта очень удобен будет именно электронный вид страхового свидетельства, который можно будет передать работодателю, используя защищенные каналы связи», – рассказала начальник отдела организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями ОПФР по Амурской области Марина Елисеева.

Документ будет выдаваться в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать свой СНИЛС можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг). На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не повлияет, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР.

Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.