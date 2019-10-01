Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:02 0

Амурчанам перестали выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС

Амурчанам перестали выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС
Фото: Амур.инфо

С 1 октября амурчанам больше не будут выдавать привычные «зеленые карточки» СНИЛС. Утверждена новая форма документа, подтверждающего регистрацию в системе персонифицированного учета.

Вместо карточки зеленого цвета с номером индивидуального лицевого счета амурчане получают документ, который можно предоставить по месту требования как в бумажном (в формате А4), так и в электронном виде (в формате pdf).

В документе, как и прежде, указываются все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой номер лицевого счета, а также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Документ имеет ту же силу, что и документ, выданный в виде «зеленой карточки».

«Все ламинированные карточки будут продолжать свое действие. Сам страховой номер закрепляется за индивидуальным лицевым счетом гражданина один раз и на всю жизнь. Этот номер не меняется при изменении в личных и паспортных данных человека. При утере бумажного варианта очень удобен будет именно электронный вид страхового свидетельства, который можно будет передать работодателю, используя защищенные каналы связи», – рассказала начальник отдела организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями ОПФР по Амурской области Марина Елисеева.

Документ будет выдаваться в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать свой СНИЛС можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг). На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не повлияет, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР.

Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.

Просмотров всего: 155

#жизнь

распечатать


Происшествия 6

Жителей села в Амурской области встревожила информация о возможном переносе кладбища
Общество

В Приамурье появился первый общественный инспектор по охране окружающей среды
Общество

Благовещенским бабушкам на День пожилого человека подарили педикюр
Общество

В Белогорске «управляйка» установила детскую площадку в границах охранной зоны ЛЭП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь