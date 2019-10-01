В Белогорске благоустроили две общественные территории за 10 миллионов

В Белогорске завершилось благоустройство двух общественных территорий микрорайона Амурсельмаш. В работы, которые выполнили в парке «Амурсельмаш» и сквере имени Героя России Александра Луценко, вложено более 10 миллионов рублей. Общественные пространства обновили в рамках проекта «Комфортная городская среда».

«На сквер имени Героя России Александра Луценко направлено более 900 тысяч рублей. Пешеходная дорожка выложена плиткой, установлены 3 уличных светильника и 2 урны, старое леерное ограждение заменено на новое. Подстрижены деревья и расчищена территория от строительного и бытового мусора», – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Белогорска Наталья Абрамия.

Общественная зона по адресу: улица Луценко, 8, вошла в число территорий, набравших наибольшее число голосов для благоустройства на общественном голосовании. На нем белогорцы также предложили благоустроить парк микрорайона.

«В парке "Амурсельмаш" обустроены почти 700 метров новых пешеходных дорожек, установлены 18 новых урн и столько же новых парковых диванов. Также проведено освещение. Специалистами было установлено 36 уличных фонарей. Помимо этого, на действующей детской площадке уложено безопасное покрытие из резиновой крошки. Остается только обратиться к жителям микрорайона беречь то, что сделано», – добавила Наталия Абрамия.