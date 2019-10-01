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Амурчанам предлагают «рассказать бабушке» о финансовой безопасности

Амурчанам предлагают «рассказать бабушке» о финансовой безопасности
Фото: pixabay.com

Амурчанам предлагают присоединиться к проекту «Расскажи бабушке» и поделиться знаниями о финансовой безопасности со старшим поколением. Проект, цель которого — через связь поколений защитить близких от мошенников, — реализуется при поддержке Общероссийского народного фронта.

Суть проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности.

1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Люди старшего поколения — одна из уязвимых категорий населения, которая нуждается в заботе. Оказать ее можно, в том числе, поучаствовав в проекте.

На сайте telltogranny.ru размещено несколько простых инструкций в виде текстов, аудиозаписей и видеороликов. Их можно показать своим родственникам и поделиться ими на страницах в соцсетях.

Присоединиться к кампании можно, сделав репост любой публикации из официальных пабликов кампании в соцсетях, поделиться любой инструкцией с сайта telltogranny.ru или обучить кого-то из родных хотя бы одному финансовому правилу из личного арсенала, рассказав об этом на своей странице в соцсетях с фото, хештэгом #расскажибабушке и ссылкой на сайт проекта.

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