Школьники Белогорска в игровой форме оценили качество бесплатного горячего питания

С 1 октября в Белогорске младших школьников начали кормить бесплатным горячим завтраком. Им накормили более 3,5 тысячи учеников 1-4 классов. При этом самим школьникам предложили оценить качество еды в игровой форме.

Первая неделя организации школьного питания начальных классов в городе пройдет в тестовом режиме. Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, в течение двух предшествующих дней среди родительской и детской общественности был проведен опрос о наиболее востребованных блюдах на школьный горячий завтрак. Итоги анкетирования показали, что единого мнения по этому вопросу нет.

«По итогу совещания главой Белогорска принято решение в первую "тестовую" неделю дать школам возможность самостоятельного выбора в приготовлении горячих блюд. С утра 1 октября всем школам на выбор предстояло приготовить либо гречневую кашу с сосиской, либо молочную кашу. При этом директорам школ было поручено организовать мероприятия по оценке качества питания самими школьниками. Для этого в каждой школьной столовой были установлены специальные зоны, где учащиеся могли в игровой форме проголосовать», – рассказала председатель комитета по образованию, делам молодежи Ирина Губина.

2 октября школьные повара приготовят также два горячих блюда. В одних школах это будет суп вермишелевый на курином бульоне. В других – молочная каша.

«В целом первый день показал, что завтрак в школах прошел организованно. Все успевают, посадочных мест хватает. Разработана оценочная система во всех школах, оформлены стенды», – добавила председатель комитета.